Yuliya Dumanska, convocată la echipa națională

Yuliya Dumanska a primit o nouă convocare la echipa națională de senioare a României. Sub comanda noului selecționer, Ovidiu Mihăilă, „tricolorele” vor disputa două jocuri în cadrul EHH European Cup, competiție rezervată doar echipelor calificate direct la Europeanul din 2026.

Astfel, România va juca, la Larvik, în 15 octombrie, împotriva Norvegiei, iar în 19 octombrie, la Craiova, va întâlni naționala Poloniei. Pentru aceste teste înaintea Mondialului, proaspătul selecționer a convocat 20 de jucătoare.

Portari: Bianca Curmenț (Corona Brașov), Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Elena Șerban (Dunărea Brăila).

Linia de 9 metri: Bianca Bazaliu, Ștefania Stoica, Cristina Laslo (Gloria Bistrița), Sorina Grozav, Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa, Elena Roșu (Dunărea Brăila), Rebeca Necula (SCM Rm. Vâlcea), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova), Maryia Skrobic (Rapid București).

Extreme: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Mariam Mohamed (Dunărea Brăila), Mihaela Mihai (CSM București), Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița).

Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (CSM Slatina), Asma Elghaoui (SCM Rm. Vâlcea).