Acțiune de amploare pentru prevenirea și combaterea cerșetoriei și a prostituției

Duminică, 5 octombrie, a fost desfășurată a acțiune complexă, de către polițiștii din Baia Mare, având ca scop prevenirea și combaterea prostituției și a cerșetoriei în municipiul Baia Mare.

Activitățile au vizat totodată conștientizarea populației cu privire la consecințele încurajării cerșetoriei și prostituției, creșterea vizibilității forțelor de ordine și respectarea legislației, dar și luarea măsurilor legale față de cei care apelează la mila publicului sau care practică prostituția.

Demonstrând toleranță zero față de încălcarea normelor de conviețuire socială, pe parcursul acțiunii au fost legitimate 37 de persoane și au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale în baza Legii nr. 61 din 1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice.

Valoarea totală a sancțiunilor depășește suma de 3.900 de lei.

„Astfel de acțiuni vor continua să fie organizate și în perioada următoare în scopul creării unui climat de siguranță, ordine și respect reciproc în comunitatea maramureșeană”, a transmis IPJ Maramureș.