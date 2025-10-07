Biserica din satul de pe Dealul Florilor a intrat în restaurare

Au început lucrările de restaurare la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Muzeul Satului Baia Mare.

În data de 1 octombrie 2025, s-a semnat ordinul de începere a lucrărilor de restaurare la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, unul dintre cele mai valoroase monumente din Muzeul Satului din Baia Mare. Restaurarea face parte din proiectul „S.O.S. Muzeul Satului Baia Mare – Măsuri de conservare și restaurare a patrimoniului de arhitectură vernaculară”, finanțat de Institutul Național al Patrimoniului, prin Subprogramul Muzee în aer liber – monumente de arhitectură vernaculară / Restaurare, cofinanțat de Consiliul Județean Maramureș. Biserica este primul obiectiv dintr-o serie de 19 monumente ce vor intra în proces de restaurare, un demers esențial pentru protejarea patrimoniului cultural și identitar al Maramureșului. „Ne exprimăm recunoștința față de Ministerul Culturii, Institutul Național al Patrimoniului și Consiliul Județean Maramureș pentru sprijinul acordat în păstrarea și transmiterea către generațiile viitoare a acestor valori de neprețuit”, a transmis managerul Muzeului Județean de Etnografie Maramureș, Monica Mare.