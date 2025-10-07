Centrul „Cercetașii Maramureșului – Regele Mihai I al României”, deschis oficial

La Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, a avut loc un moment deosebit de important: deschiderea oficială a activităților Cercetașilor Maramureșului, în prezența Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. Evenimentul a adunat 120 de copii cercetași, alături de părinții lor și 40 de lideri de patrule. Într-o atmosferă plină de emoție și entuziasm, cercetașii au rostit salutul cercetă­șesc, au făcut promisiunea și au format patrulele, fiecare primind o denumire proprie, marcând astfel începutul oficial al activității. În următoarele săptămâni, încă două unități se vor deschide la Sighetu Marmației și Lăpuș.