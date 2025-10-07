Centrul „Cercetașii Maramureșului – Regele Mihai I al României”, deschis oficial

De -
0
9

La Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, a avut loc un moment deosebit de important: deschiderea oficială a activităților Cercetașilor Maramureșului, în prezența Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. Evenimentul a adunat 120 de copii cercetași, alături de părinții lor și 40 de lideri de patrule. Într-o atmosferă plină de emoție și entuziasm, cercetașii au rostit salutul cercetă­șesc, au făcut promisiunea și au format patrulele, fiecare primind o denumire proprie, marcând astfel începutul oficial al activității. În următoarele săptămâni, încă două unități se vor deschide la Sighetu Marmației și Lăpuș.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAŞI AUTOR

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.