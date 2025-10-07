Două etape, două insuccese

ACS Fotbal Feminin Baia Mare – AFC Hermannstadt 1-6 (0-4)

ACS Fotbal Feminin Baia Mare a evoluat în etapa 4 a Ligii 2 (Seria 2) pe teren propriu, împotriva celor de la AFC Hermannstadt. Partida, găzduită duminică de stadionul „Viorel Mateianu”, s-a încheiat cu eșecul rușinos al gazdelor – 1-6 (0-4), al doilea stagional, tot din atâtea partide jucate. Băimărencele mai au de jucat două restanțe, ambele în deplasare, cu Campionii FC Argeș (27 octombrie) și Universitatea Craiova (noiembrie).

Din păcate, meciul a fost fără istoric pentru echipa noastră, care a încasat patru goluri în prima parte și încă două în partea secundă, și doar unul de partea echipei organizatoare. Alexandra Buftea a marcat golul băimărencelor în minutul 63, iar de partea cealaltă Denisa Chirilă și-a trecut în cont cinci reușite, în minutele 3, 17, 38, 70 și 76, iar încă un gol a purtat semnătura lui Cătălina Popa, în minutul 25.

ACS Fotbal Feminin s-a prezentat la acest meci cu următorul „11”: Gherghelaș – Samok, D. Pop, Zdroba, I. Pop, Rus, Varga, Popp, Circiu, Ma­roșan, Buftea (C).

Rezultate etapa 4: ACS Fotbal Feminin Baia Mare – AFC Hermannstadt 1-6; ACS Campionii Fotbal Club Argeș – ACS Roma Florin Pădurean 2-3; Universitatea Craiova – ACS Atletic Drobeta 22-0; Asociația Athletic CS United Bihor – AFC ASA Târgu Mureș 1-2; ACS Academia de Fotbal Florești – AFC UTA Arad (nu s-a disputat).



Etapa 5: Duminică, 12 octombrie, ora 11.00: ACS Atletic Drobeta – ACS Fotbal Feminin Baia Mare; ACS Roma Florin Pădurean – Universitatea Craiova; AFC ASA Târgu Mureș – ACS Campionii Fotbal Club FC Argeș; AFC UTA Arad – Asociația Athletic CS United Bihor; AFC Hermannstadt – ACS Academia de Fotbal Florești.