Dr. Viorica Cherecheș – cetățean de onoare al Maramureșului

La aniversarea a 70 de ani de viață și a 45 de ani dedicați sănătății oamenilor, Consiliul Județean Maramureș a decis, în unanimitate, acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Județului Maramureș dr. Viorica Cherecheș.

Într-o viață de muncă a tratat sute de mii de maramureșeni și, conducând Spitalul de Boli Infecțioase Baia Mare, l-a transformat din ruină în emblema sistemului sanitar din nordul României.

Duminică, 5 octombrie 2025, la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie a avut loc un moment de emoție profundă și recunoștință. Dr. Viorica Cherecheș i-a fost înmânat Titlul de Cetățean de Onoare al județului Maramureș. Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, a fost cel care a decernat acest titlu și care a rostit un discurs emoționant. Acest fapt încununează o viață dedicată profesiei medicale și binelui comunității.

Evenimentul a coincis cu ziua de naștere – 70 de ani de viață – a doamnei doctor ceea ce a conferit evenimentului un sens aparte. Cu același prilej a fost sfințit noul corp de clădire al Ambulatoriului Integrat al spitalului, investiție realizată prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în valoare de peste 27 milioane de lei. Proiectul aduce condiții moderne pentru actul medical derulat de această unitate model.

La eveniment a participat Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, care a evidențiat importanța acestei investiții și a rolului medicilor aflați în permanent în prima linie a binelui față de aproapele nostru. Un moment emoționant a fost cel al evocării activității medicale și profesionale a dr. Viorica Cherecheș.

Ionel Bogdan, deputat de Maramureș, și Doru Ioan Dăncuș, primar Municipiul Baia Mare, au fost prezenți la eveniment și au evidențiat profesionalismul și calitatea OMULUI dr. Viorica Cherecheș.

Gabriel Zetea, președinte CJ Maramureș: Maramureșul își onorează oamenii care dăruiesc lumină!

Doamna dr. Viorica Cherecheș, o viață în slujba vindecării și a binelui!

Cuvintele doamnei doctor m-au emoționat profund, pentru că a arătat că „pentru un medic dedicat pacienților săi nu există o mulțumire mai mare decât să știe că și datorită lui, un om este bine, sănătos, alături de familie și comunitatea sa.”

Cu o carieră de peste 40 de ani la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare și mai bine de 15 ani în conducerea sa, doamna dr. Viorica Cherecheș a reușit să transforme această instituție într-un model de bună practică la nivel județean și național, crescând în jurul ei un colectiv medical de excepție, format din oameni dedicați și pasionați.

Am onorat-o astăzi nu doar ca medic, ci și ca soție, mamă și om al comunității, un exemplu de profesionalism și omenie.

Iar faptul că ceremonia a avut loc chiar în ziua aniversară a doamnei doctor a adăugat un sens aparte acestei distincții, un semn de prețuire din partea Maramureșului pentru un om care a făcut cinste locului în care s-a născut și profesiei pe care o reprezintă.

La mulți ani, doamna doctor, și mulțumim pentru tot ceea ce ați dăruit comunității!

Florian Sălăjeanu, prefect al județului Maramureș: Mâinile care vindecă sunt ghidate de inimă

Îi adresez doamnei doctor Viorica Cherecheș întreaga mea recunoștință și admirație pentru devotamentul, profesionalismul și pasiunea cu care, de-a lungul unei vieți întregi, a slujit sănătatea oamenilor și a dăruit speranță acolo unde părea că nu mai este. O felicit din toată inima pentru recunoașterile primite. Aceste distincții onorează nu doar o carieră de excepție, ci și o viață trăită în slujba binelui, a vindecării și a iubirii față de semeni. Sub rugăciunea și binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Ambulatoriul nou a fost sfințit, aducând lumină, speranță și încredere pacienților care își caută vindecarea aici. Am apreciat calitatea lucrărilor și cromatica modernă a noii clădiri și am felicitat întreaga echipă pentru dăruirea, implicarea și dorința sinceră de a schimba în bine sistemul de sănătate. O zi în care medicina, credința și recunoștința s-au unit sub același semn al binelui.

Dr. Viorica Cherecheș: Vă mulțumesc!

Vă mulțumesc pentru această onoare și pentru bucuria întâlnirii cu dumneavoastră, cu voi toți!

Am un gând profund de recunoștință pentru Preasfinția Sa Iustin și îi mulțumesc pentru toate rugăciunile și pentru profunda prietenie!

E un moment greu pentru mine cu soțul în Ceruri și fiul meu băgat în pușcărie!

Vă mulțumesc tuturor că suntem azi împreună! Dar în special îi mulțumesc nurorii mele Tabita și familiei ei, pentru că suntem o familie frumoasă și de neclintit!

Voi pune suflet în continuare pentru sănătatea oamenilor!

Decernarea titlului de Cetățean de Onoare al județului Maramureș constituie un gest de recunoaștere pentru întreaga sa activitate a dr. Viorica Cherecheș în slujba pacienților și a comunității maramureșene.