După ce a dobândit o locuinţă, o familie de pe Pirită şi-a integrat copiii în sistemul de învăţământ

Comunitatea de pe Pirita este una vulnerabilă, însă chiar și în aceste condiții grele de trai sunt familii care luptă pentru a le oferi copiilor un viitor mai bun. Acest lucru a fost reușit cu sprijinul celor din jur de către o familie cu trei copii, care are acum propria locuință. În plus, toți cei trei copii merg la școală și se bucură de o viață normală.

”Una dintre cele mai minunate vești ale acestui început de an școlar este că una dintre familiile din Pirita a reușit să se mute într-un sat într-o căsuță veche. Ei au devenit proprietari datorită unui grup de sprijin fantastic, care a crezut în șansa lor de a-și depăși condiția. Cei trei copii merg la școală și la grădiniță și viața lor se așează, pe zi ce trece, tot mai bine, într-o normalitate”, spun reprezentanții Asociației Pirita Children. Deoarece sezonul rece bate la ușă și familia nu are posibilități, se caută un sponsor care să cumpere o sobă în camera fetițelor, pentru ca acestea să nu sufere de frig. Persoanele care vor să se alăture „satului” care a făcut posibilă această mutare pot face o donație la ASOCIATIA PIRITA CHILDREN C.D.P, RO15 RNCB 0182 1673 7833 0001, RNCBROBU.