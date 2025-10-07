Etapă cu multe reușite în Liga 4

Academica Recea, Bradul Vișeu de Sus și FC Șișești continuă lupta braț la braț după ce au repurtat al cincilea succes stagional, din tot atâtea etape. Mai mult, campioana en-titre este singura echipă de până acum care nu a încasat gol, însă este de remarcat și apetitul ofensiv – 29 de goluri marcate în poarta adversarelor.

Liga 4. Rezultate etapa 5: CSO Minerul Baia Sprie – ACS Avântul Bârsana 3-4 (1-2); CS Progresul Șomcuta Mare – AFC Suporter Baia Mare 3-0 (1-0); CS Academica Recea – AFC Atletic Lăpuș 6-0 (2-0); CSO Bradul Vișeu de Sus – ACS Recolta Săliștea de Sus 8-0 (3-0); ACS Iza Dragomirești – CS Prosport Fărcașa 3-1 (1-1); CS FC Șișești – CS Zorile Moisei 6-1 (2-1); ACS Salina Ocna Șugatag – ACS Remeți 2024 5-2 (2-2).

Clasament: 1. Academica Recea – 15 p (29-0); 2. Bradul Vișeu de Sus – 15 p (30-6); 3. FC Șișești – 15 p (15-6).