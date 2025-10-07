Gospodării vulnerabile din Lăpuș beneficiază de eficientizare energetică

O serie de proiecte se află în derulare în această perioadă în Comuna Lăpuș. Ele țin de izolarea termică a unor case ce aparțin persoanelor vulnerabile, modernizarea rețelelor de apă, a străzilor, dar și de siguranța cetă­țenilor.

”În această perioadă lucrăm la proiectul EUKI Bio Just – Sprijinirea gospodăriilor vulnerabile, dependente de combustibil solid, finanțat de WWF România, care este în plină desfășurare în comuna noastră. 20 de gospodării vulnerabile beneficiază de măsuri de eficientizare energetică a locuințelor. Facem pași importanți și pentru ca rețeaua noastră de apă să fie una modernă. Încercăm să oferim o imagine cât mai frumoasă și străzilor din comună, pregătindu-le astfel pentru noile denumiri și pentru noul Nomenclator stradal. Nu în ultimul rând, implementăm proiectul de supraveghere video în toată comuna, la fiecare intrare și ieșire, la fiecare intersecție, astfel făcând pași importanți pentru siguranța cetățeanului, aducând în același timp un plus- valoare comunității noastre”, a declarat Cristina Buda, primarul comunei Lăpuș.