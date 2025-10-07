Modificări importante de circulație în ”zona Buclă”

Schimbări majore de circulație rutieră în zona Universității de Nord Baia Mare (n.r. Buclă). Asta deoarece încep lucrările de reamenajare a Pieței Universității, în cadrul unui proiect complex.

Astfel, în cadrul Comisiei de Sistematizare a Circulației, din cadrul primăriei Baia Mare, s-a hotărât resistematizarea a tot ceea ce înseamnă trafic aici, pentru că vor exista anumite blocaje pe timpul desfășurării lucrărilor. ”Vom monta două sensuri giratorii, unul la ieșirea de pe podul Unirii, iar celălalt la ieșirea dinspre Victoriei în Independenței, acea ieșire care se făcea printr-un scuar și virajul la stânga. Și atunci, cei care vor veni de pe Unirii în direcția Independenței, vor face sensul giratoriu și vor merge către Independenței. Cei care vor veni din aceeași direcție și vor dori să meargă înspre Casa de Cultură, în prima fază vor putea face acest viraj la dreapta, însă atunci când vom închide Bulevardul Independenței, pentru a traversa o magistrală de apă Săsarul, nu o vor mai putea face. Între timp lucrăm la resistematizarea zonei Pieței Univesității care, conform proiectului, nu va mai permite traversarea pieței pe relația Victoriei sau Independenței. Această traversare înspre Independenței, dinspre Victoriei și Iuliu Maniu se va face la două benzi, cu o curbă în capătul Independenței și după aceea pe relația înainte. Sigur că toate acestea vor fi semaforizate, cu sistem de management inteligent al traficului, cu prioritate pentru mijloacele de transport în comun”, au explicat autoritățile locale.