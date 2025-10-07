Prea mare-i Grădina Domnului!

„They hit a new low”, zic vorbitorii buni de engleză, atunci când ai coborât mai jos decât părea posibil. Asta fac acum liderii Lumii, fiecare în parte, fiecare-n palatul lui de cleștar, consiliat de pupincuriști (scuze, nu există termen echivalent, chiar asta sunt…), care le prezintă o față a Lumii după Chipul și asemănarea lor. Cum să n-o ia razna?

Donald Trump a vorbit în fața corpului de generali siderați de ce aud, de ce prostii poate vorbi omul acela, urmat de ministrul apărării care s-a rebotezat singur „ministru al Războiului”, Hegseth, care a vorbit alte tâmpenii. A arătat ca un meeting electoral nefericit, dar unde nimeni n-a aplaudat, nimeni n-a schițat o grimasă. Cu substrat foarte periculos, s-a sugerat ca armata să iasă în orașele americane democrate, să nu mai respecte „rules of engagement”- regulile războiului, „doar suntem America the Great”. Absolut îngrozitor, ba se petrecea în timp ce Guvernul se bloca din cauza lipsei de buget, iar la mijloc era o firească negociere între partide pentru…revenirea asupra pachetului de sprijin medical la adresa celor defavorizați. Nimic, nu negociem, au zis republicanii, iar Trump a amenințat. Acum, instituții sunt închise, inclusiv Ambasada SUA din România a publicat mesaj că nu mai are porțile deschise. Da? Dar generalii trebuie să slăbească, spune Hegseth, din dreapta unui Trump arătând știți voi cum.

Bine, acum să nu vă imaginați că alții sunt mai breji. Nicușorul nostru s-a trezit vorbind și spunând, despre reforma ce se face că „se putea face altfel”. Serios… Poate, dar când s-au apucat, tu făceai integrame și rămâneai blocat că te salută garda… Iar când se fac deja bancuri cu tine și cu prim-ministrul, e deja un pic de bai. Cât despre politicienii care tot încearcă să-și salveze aparatul de partid din posturi, ei nu „citesc matematica”. Bine, pare că nici Nicușor… 800.000 de bugetari în administrația centrală, da? 600.000 în instituții finanțate total de Stat. 125.000 de posturi ocupate în administrația locală. Anul trecut, 164 miliarde lei au fost salariile din aparat. Anul acesta, că tot e reformă, au crescut cu 8%! Sunt la 100 miliarde lei cheltuielile până în iulie doar! Dar se putea altfel, zice bossul. Din fiecare sută de lei încasată de Stat, 3032 de lei s-au dus spre salarii. Separat ajutoare, separat întreținere aparat de Stat, cheltuieli „diverse”. Aparent, sacul fără fund a ajuns la fund, se vede, ba e și o țâră rupt în c… și se vede luminița de la capăt. Ei, ce facem? Mai punem o taxă mică?

Pe alte coordonate geografice, China și-a condamnat la moarte fostul ministru al Agriculturii ce a deturnat fonduri. Erdogan nu știe, nu se bagă, dar anunță că Hamas e gata să accepte pacea. El, el spune. În fine, încheiem cu păcăliciul de serviciu, cel cu care am început. Donald spune că „ar fi o mare insultă la adresa SUA ca El să nu primească premiul Nobel pentru Pace anul acesta….”. Și da, ca Grădina Domnului să fie la un maxim, da, se construiește Biblioteca Prezidențială Donald J. Trump în Miami și există și o propunere pentru o monedă de un dolar cu fața lui. Față/profil, cum stă bine unui…în fine.