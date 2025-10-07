Proiecte care „leagă” Maramureșul de Ucraina, prezentate la un forum internațional

Șeful administrației maramureșene, Gabriel Zetea a reprezentat Maramureșul la Forumul Internațional „Regiunea Ivano-Frankivsk – un partener de încredere”, desfășurat în Ucraina, la invitația guvernatoarei Svitlana Onyshchuk.

La eveniment au fost prezenți peste 170 de participanți din 14 țări. În discursul său, președintele Consiliului Județean Maramureș a reamintit faptul că, în iunie, la Sighetu Marmației, a fost creată Alianța Regională pentru Reconstrucția Ucrainei, un parteneriat între 12 județe din România și două agenții de dezvoltare regională. „Am vorbit și despre proiectele care ne leagă, nu doar prin vorbe, ci prin fapte: Podul peste Tisa, aflat la 90% execuție, care va uni Teplița de Sighetu Marmației este nu doar o lucrare de infrastructură, ci reprezintă o punte între oameni, între comunități și între destine. În următorii ani, ne dorim să dezvoltăm împreună și un nou punct de trecere a frontierei, Yablunivka–Remeți, care va deschide noi oportunități economice și de mobilitate între Maramureș și regiunile înfrățite din Ucraina”, a adăugat Gabriel Zetea.