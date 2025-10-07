Știința Explorări, locul 2 la Cupa Unirea

Știința Explorări Baia Mare s-a clasat pe locul 2 la Cupa Unirea, turneu desfășurat în perioada 2-4 octombrie la Dej.

Rezultate înregistrate:

Știința Explorări – UVT Timișoara 3-0 (25-14, 25-16, 25-20)

Explorări: Piskacek, Neamu, Cheagă, Breban, Ciatău, Ba­dea, Urian (libero). Au mai ju­cat: Șugubețu, Tănase, D. Pop, Chiș, Balog-Ciegler, Patca, Costin. Antrenori: Liviu Râpeanu, Ciprian Neamț, Gheorghe Socaciu.

Știința Explorări –CSM București 3-2 (25-18, 22-25, 25-23, 21-25, 15-11)

Explorări: Piskacek, Neamu, Cheagă, Breban, Ciatău, Ba­dea, Urian (libero). Au mai ju­cat: Șugubețu, D. Pop, Tănase. Antrenori: Liviu Râpeanu, Ciprian Neamț, Gheorghe Socaciu.

Știința Explorări – Unirea Dej 0-3 (19-25, 20-25, 15-25)

Explorări: Piskacek, Neamu, Cheagă, Breban, Ciatău, Ba­dea, Urian (libero). Au mai jucat: Șugubețu, Tănase, D. Pop, Balog-Ciegler, Chiș, Patca, Costin, Miheț (libero). Antrenori: Liviu Râpeanu, Ciprian Neamț, Gheorghe Socaciu.