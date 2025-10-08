Am găsit blocajul! Unde „se termină” pista băimăreană de biciclete

După cum știți, Baia Mare va avea în sfârșit o pistă reală de biciclete, de-a lungul Săsarului, nu una feștită la mijloc de trotuar, cu stâlpi și pietoni ce se înjură cu bicicliști și „trotinetiști”.

Lucrările nu înaintează foarte iute, dat fiind, totuși, o pistă de biciclete, nu podul de sticlă Zhangjiajie din China. Am aflat o sursă a blocajului, dincolo de țârâita banilor: într-un loc central, nu e loc de trecut! Se petrece în spatele unui market și la celebra rampă de aruncat zăpada în Săsar, de odinioară!