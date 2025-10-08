La Școala Gimnazială Vadu Izei s-au desfășurat activități educative care au urmărit: cultivarea empatiei, creșterea încrederii în sine, promovarea comportamentelor proactive.
Aceste activități au avut un impact pozitiv și au fost realizate cu sprijinul directorului prof. Ioan Vraja și al profesorului-consilier școlar Loredana Roman, care a coordonat și ghidat elevii pe parcursul acestora. Prin intermediul activităților, copiii și-au descoperit abilitățile, au învățat că sunt valoroși și capabili și au fost îndrumați să facă față cu succes și curaj provocărilor din viața lor.
Cultivarea empatiei, la Școala Gimnazială Vadu Izei
