Cultivarea empatiei, la Școala Gimnazială Vadu Izei

La Școala Gimnazială Vadu Izei s-au desfășurat activități educative care au urmărit: cultivarea empatiei, creșterea încrederii în sine, promovarea comportamentelor proactive.

Aceste activități au avut un impact pozitiv și au fost realizate cu sprijinul directorului prof. Ioan Vraja și al profesorului-consilier școlar Loredana Roman, care a coordonat și ghidat elevii pe parcursul acestora. Prin intermediul activităților, copiii și-au descoperit abilitățile, au învățat că sunt valoroși și capabili și au fost îndrumați să facă față cu succes și curaj provocărilor din viața lor.