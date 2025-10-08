Forumul Merito Maramureș, un eveniment de succes

Forumul Merito a reunit în Maramureș peste 250 de profesori din toate colțurile țării. Li s-au alăturat 40 de elevi, „într-un eveniment care a adus împreună oameni pasionați de educație, schimbare și comunitate”. Forumul a deschis Sezonul 8 MERITO, un an întreg de reflecție și practici dedicate temei „De la relații la învățare: cum gestionăm proactiv dinamica clasei”. Evenimentul a fost găzduit de Colegiul de Arte Baia Mare.

„Le mulțumesc din suflet facilitatorilor Merito care au venit din toate colțurile țării pentru a ne împărtăși din cunoștințele și experiențele lor. A fost o bucurie să îi avem alături și să simțim că facem parte dintr-o rețea vie de profesori care învață unii de la alții. Merito Maramureș a fost despre oameni, despre colaborare și despre bucuria de a crește împreună”, a punctat prof. înv. primar, dascăl Merito, Ioana Hochia.

Participanții și-au exprimat și ei opinia despre acest eveniment. „Într-o lume în care accentul cade tot mai mult pe rezultate și performanță, uităm uneori că baza unei învățări autentice este relația. Forumul Merito de la Baia Mare, în ziua celebrării TUTUROR PROFESORILOR din toate colțurile lumii, a adunat împreună sute de educatori, ca să reflecteze ca adevărați arhitecți la cum pot să construiască relații sănătoase în sala de clasă. Atelierul pe care l-am facilitat împreună cu Antoaneta și Cătălina a fost dedicat profesorilor de matematică și științe care își doresc să descopere cum pot folosi relațiile pozitive pentru a crea un climat de siguranță, colaborare și motivație în clasă. Profesorii participanți au experimentat metode, au reflectat, au umplut tolba cu idei și resurse și mai ales cu dorința de a le adapta și aplica la propriile clase de elevi”, a punctat prof. Liliana Olărașu din Iași.

La rândul său, profesorul băcăuan Ștefan Huluba a adăugat: „Am fost iar în Maramureș unde să știți că există o comunitate foarte serioasă de profesori dornici să învețe și ei nu doar să-i învețe pe alții. La Baia Mare, s-a desfășurat Forumul Merito, pentru a șaptea oară. Mă bucur că am reușit să fiu și eu prezent și le mulțumesc minunatelor Tatiana Cauni, Marisca Morari și Ioana Hochia. Ce liceeni super tari am întâlnit dimineață! Împreună cu ei și cu Antoaneta Luchian am explorat tainele vorbitului în public descoperind tehnicile specifice, dar și improvizația. În partea a doua a zilei am continuat alături de Anca Botoroaga și Radu Botoroaga, dar și de un grup extraordinar de profe să vedem cum poate improvizația să ajute în sala de clasă”.