Gimnastele de la CSȘ 2 Baia Mare, de 14 ori pe podium la „Arad Trophy”

Sportive de la CSȘ 2 Baia Mare au participat, în perioada 3-5 octombrie, la turneul internațional de gimnastică ritmică „Arad Trophy”. Au concurat aproximativ 200 de gimnaste cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani de la 12 cluburi din țară și patru cluburi de peste hotare (Italia, Polonia, Serbia). Sportivele antrenate de Mihaela Borz Costin au cucerit 14 medalii.

Rezultatele gimnastelor de la CSȘ 2 Baia Mare

Loc I: ansamblul cu mingi, categoria junioare 1 (Karolina Man, Alessia Trufan, Maria Chindriș, Olivia Petric, Tania Roman)

Locuri II: cerc, junioare 1: Olivia Petric; cerc, junioare 3: Alexandra Minciuna; fără obiect, junioare 4: Ilinca Pop; cerc, junioare 4: Ema Șpan; ansamblul fără obiect, junioare 3 (Ema Șpan, Ilinca Pop, Iasmina Mureșan, Raisa Lădar, Alexandra Minciuna).

Locuri III: cerc, junioare 1: Tania Roman; panglică, junioare 1: Maria Chindriș; măciuci, junioare 2: Maya Coste; individual compus, junioare 3: Karolina Man; măciuci, junioare 3: Karolina Man; panglică, junioare 3: Karolina Man; fără obiect, junioare 4: Teodora Bud; panglică, junioare 4: Ema Șpan.

Locuri IV: cerc, junioare 3: Iasmina Mureșan; panglică, junioare 3: Raisa Lădar; panglică, junioare 3: Mara Moș.

Locuri V: individual compus, junioare 2: Maya Coste; fără obiect, junioare 4: Maria Morar.

Locuri VI: individual compus, junioare 4: Ema Șpan.