Natasha Hojda și Mateo Pocol, câștigătorii BST Arena

Hojda Natasha și Mateo Pocol au reușit o nouă performanță și au câștigat turneul BST Arena, obținând locul I la categoriile lor.

Sportivii au jucat la ei acasă și nu au dezamăgit. Și colegii lor, Adam Ambrus și Șerban Năprădean, s-au clasat pe podium, ocupând locurile II și III. Pentru Natasha Hojda aceasta este a treia victorie consecutivă, reușind să încheie sezonul așa cum l-a început: pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Presiunea pentru copiii de la TC Star Baia Mare a fost cu atât mai mare, cu cât clubul lor a organizat turneul.

„A venit și rândul nostru să organizăm un turneu Tenis 10 mpg. Ne-am străduit să iasă cât mai bine. Decizia noastră a fost ca toți copiii să primească premii, indiferent de loc, pentru stimulare.

Au fost înscriși 54 de copii din Maramureș, Satu Mare, Bistrița, Cluj și Sălaj la 4 categorii: roșu, portocaliu, verde și galben. Bineînțeles că pe mine m-a interesat categoria roșu unde au participat sportivii mei și am terminat cum nu se poate mai frumos acest sezon la roșu, prin prezența pe podium a tuturor. Din cei 4, Hodja Natasha a câștigat la roșu fete, iar la băieți podiumul a fost în totalitate al nostru cu Pocol Mateo locul 1, Ambrus Adam locul 2 și Năprădean Șerban locul 3. Ce pot să spun… sunt fericit că am încheiat acest sezon acasă cu rezultate maxime. Ce urmează? Începem pregătirea pentru următoarea categorie, portocaliu, unde sper să obținem rezultate cel puțin la fel ca și la roșu”, a declarat Dan Dănescu, antrenor TC Star Baia Mare.