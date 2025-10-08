Primăria Baia Mare a hotărât să cumpere sediul Remin

Consilierii locali băimăreni au adoptat, în ședința extraordinară de luni, formularea unei oferte de preluare în patrimoniul Municipiului Baia Mare a imobilului ”Sediu administrativ și anexe” cu terenul aferent, situat în Baia Mare, P-ța Revoluției, nr. 1, proprietatea REMIN S.A. (n.r. sediul Remin).

Valoarea de evaluare pentru teren și clădire sediu administrativ Remin este de 10.558.000 lei, exclusiv TVA, la care se adaugă valoarea bunurilor mobile de 1.745 lei, rezultând un total de 10.559.745 lei. De menționat este și faptul că achitarea unei părți din prețul imobilului se va face prin compensarea obligațiilor curente ale REMIN SA, datorate bugetului local al Municipiului Baia Mare până la data de 31.12.2025, în cuantum de 3.273.120,84 lei. Diferența de preț, până la prețul total al ofertei, se va achita de către Municipiul Baia Mare din bugetul local, până în ultima zi lucrătoare a lunii aprilie 2026. Astfel, în situația în care creditorii vor aproba oferta așa cum a fost formulată, Municipiul Baia Mare va fi declarat câștigătorul procedurii. Pentru achiziționare, autoritatea locală va depune și o garanție de seriozitate, achitată ca fiind parte din prețul oferit. Aceasta este în cuantum de 527.987,25 lei la care se adaugă TVA de 21% , respectiv 110.877,32 lei. După ce adunarea creditorilor va accepta oferta, va avea loc aprobarea efectivă a preluării imobilului prin compensare cu creanțele curente ale Municipiului Baia Mare, născute după intrarea în insolvență și achitarea diferenței.

Ce va cumpăra municipalitatea de acești bani? Sediul administrativ și anexele cu terenul aferent, compus din: te­ren în suprafață de 5.700 mp; clădire sediu administrativ cu regim de înălţime D+P+2E; clădire sediu sindicat cu regim de înălțime D+P, situat în Baia Mare, P-ța Revoluției, nr. 1, toate în proprietatea C.N.M.P.N. REMIN S.A, aflată în procedura de insolvență din anul 2009.