Ședință pentru sprijinirea muncitorilor străini

La Prefectura Maramureș, a avut loc o ședință de lucru pe tema sprijinului acordat cetă­țenilor străini din județ. S-au discutat dificultățile întâmpinate în accesul la servicii medicale, bancare și cazare de urgență. „Colaborarea între instituțiile publice și ONG-uri este esențială pentru a găsi soluții rapide și eficiente. Așa cum românii au fost sprijiniți în alte țări, este datoria noastră să oferim ajutor și înțelegere străinilor care ajung în Maramureș”, a declarat prefectul județului Maramureș, Florian Sălăjeanu.