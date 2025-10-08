Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean va fi dotată cu camere video

După ce Ministerul Sănătății a transmis că Secțiile de ATI și Unitățile de Primiri Urgențe trebuie dotate cu camere video, la Spitalul Județean de Urgență s-au demarat deja procedurile pentru a pune în aplicare aceste modificări.

În cazul Secției de Terapie Intensivă, unitatea medicală avea deja un sistem de monitorizare video instalat, iar acum va veni rândul zonei de urgență. „Avem în discuții și această monitorizare video care se realizează și în Unitatea de Primiri Urgențe. Să vedem dacă vom reuși să o instalăm din punct de vedere nu doar al spațiilor comune, ci și din punct de vedere al spațiilor de triaj sau în zona de recepție a pacienților. Sunt niște schimbări binevenite, atât pentru populație, cât și pentru personalul medical”, a declarat Rareș Pop, managerul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare.