278 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 278 locuri de muncă vacante.

Se caută: agenți curățenie clădiri și mijloace de transport, ajutoare bucătari, ajutoare ospătari, alpinist utilitar, ambalatori manuali, barmani, bucătari, confecționeri, conducători auto, femei de serviciu, frezor universal, lăcătuși mecanici, lucrători comerciali, lucrător gestionar, manipulanți mărfuri, mecanici auto, mecanici utilaje, montator placaje interioare și exterioare, muncitori necalificați, strungari, tapițeri, tâmplari universali, vânzători, dar și asistent medical generalist, ingineri, inspector de trafic rutier, manageri, medic veterinar, organizator producție, peisagist, programator, tehnician mentenanță electromecanică-automatică echipamente industriale.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș,

Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (60):

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)

• îngrijitor spații verzi (1)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (1)

• manipulant mărfuri (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (23)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (6)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (12)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (5)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (1)

• muncitor necalificat în silvicultură (1)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea de materiale de construcții (2)

• spălător vehicule (3)

• tâmplar universal (3)

Studii gimnaziale – Școala Generală (87):

• ajutor bucătar (2)

• ajutor ospătar (4)

• ambalator manual (10)

• brutar (1)

• bucătar (2)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• confecționer-asamblor articole din lemn (5)

• femeie de serviciu (5)

• frezor universal (1)

• gestionar depozit (1)

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară (1)

• lucrător comercial (3)

• lucrător pensiune turistică (6)

• mecanic întreținere și reparații utilaje din industria textilă, confecții și încălțăminte (1)

• operator fixator textile (5)

• operator la mașină de etichetat (1)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (1)

• operator montaj linii automate (1)

• ospătar (chelner) (1)

• peisagist – floricultor (2)

• responsabil al managementului responsabilită­ții sociale (1)

• șef linie fabricație (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• strungar la mașini de alezat (1)

• sudor (2)

• tapițer (15)

• tâmplar universal (7)

• tehnician instalații în construcții (1)

• ucenic (1)

• vânzător (4)

Studii liceale – Liceu de specialitate (27):

• animator socioeducativ (1)

• brutar (1)

• expert în egalitate de șanse (1)

• operator la mașini de inscripționat (9)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (1)

• operator presă de transfer termic (10)

• tehnician la echipamente de înregistrare imagine și sunet (1)

• tehnician mecanic (1)

• tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces (1)

• zugrav (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (38):

• administrator (1)

• agent servicii client (1)

• alpinist utilitar (3)

• amanetar (3)

• ambalator manual (2)

• asistent manager (1)

• brutar (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• conducător auto transport rutier de persoane (1)

• director restaurant (1)

• femeie de serviciu (1)

• gestionar depozit (1)

• lucrător comercial (7)

• manager de întreprindere socială (1)

• manipulant mărfuri (3)

• operator ghișeu birouri de schimb (1)

• operator introducere, validare și prelucrare date (1)

• recepționist (1)

• specialist marketing (2)

• tehnician mentenanță mecanică echipamente industriale (3)

• vânzător (4)

Studii liceale – Școală specială (3):

• bucătar (2)

• vânzător (1)

Studii Profesionale – Școală Profesională (32):

• agent de vânzări (1)

• ajutor bucătar (1)

• asistent medical generalist (1)

• barman (1)

• confecționer, prelucrător în industria textilă (2)

• controlor calitate (1)

• dulgher (exclusiv restaurator) (2)

• electrician pentru utilizarea energiei electrice (3)

• fierar betonist (1)

• infirmier/infirmieră (1)

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară (1)

• lăcătuș mecanic (1)

• lucrător comercial (1)

• lucrător gestionar (1)

• maistru în industrializarea lemnului (1)

• manager (1)

• manipulant mărfuri (2)

• maseur (1)

• mecanic utilaj (4)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (1)

• ospătar (chelner) (1)

• stivuitorist (1)

• strungar la strung carusel (1)

• vânzător (1)

• zidar rosar-tencuitor (1)

Studii Profesionale – Înv. Compl. de Ucenici (6):

• lăcătuș mecanic (2)

• recepționer de hotel (1)

• strungar universal (1)

• sudor cu arc electric cu electrod-fuzibil în mediu de gaz protector (2)

Studii Postliceale (7):

• asistent farmacist (1)

• asistent medical generalist (4)

• montator subansamble (2)

Studii Universitare (16):

• inginer construcții civile, industriale și agricole (1)

• inginer electroenergetică (2)

• inginer energetică industrială (1)

• inspector de trafic rutier (1)

• manager achiziții (1)

• manager logistică și distribuție (2)

• medic veterinar (1)

• organizator producție (1)

• peisagist (1)

• programator (1)

• șef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• tehnician mentenanță electromecanică-automatică echipamente industriale (2)