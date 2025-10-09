Aparatură medicală nouă pentru Secția de Hematologie a Spitalului Județean

Secția de Hematologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare a fost dotată cu aparatură medicală, în valoare de 27.000 lei. Fondurile provin din donațiile adunate de Asociația Prietenii Spitalului.

„Suntem fericiți că am putut să ne îndeplinim misiunea și în al 14-lea an de existență a asociației Prietenii Spitalului «Dr. Constantin Opriș», aceea de a contribui la dotarea spitalului județean cu aparatură nouă și modernă, în beneficiul pacienților”, au explicat reprezentanții asociației.