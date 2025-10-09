Asociația pentru SMURD caută voluntari

Asociația pentru SMURD Maramureș caută voluntari. Tinerii dornici să se implice în salvarea de vieți se pot înscrie exclusiv online, pe link-ul https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf…/viewform. Perioada de înscriere este între 7-15 octombrie 2025.

„Voluntarii admiși vor participa la activități de educație pentru sănătate, campanii publice, cursuri de prim ajutor și acțiuni umanitare în sprijinul comunității”, au punctat oficialii asociației.