Clubul de Șah „Tinerii Lei”, aur de două ori la Festivalul Pegas Autumn

Patru sportivi au reprezentat Clubul de Șah „Tinerii Lei” Baia Mare la Festivalul Pegas Autumn care a avut loc în Cluj-Napoca, în 4 și 5 octombrie. Doi au urcat pe prima treaptă a podiumului.

La turneul principal U1800 (Elo sub 1800) Carla Marchiș (9 ani) și-a încercat forțele cu jucătorii mari, reușind să ocupe locul 1 la feminin. Tot pe locul 1 s-a clasat și Vlad Petrușel, la categoria de vârstă sub 8 ani. Pentru Vlad, Festivalul Pegas Autumn a fost primul lui concurs la legitimați.

La categoria sub 10 ani, Cezar Marchiș și Luigi Fasolillo (care au doar 7 ani) au obținut diplome de participare și au acumulat multă experiență valoroasă pentru competițiile viitoare.

Sportivii sunt pregătiți de antrenorii Rudolf Dombi și Kiss Tamas.