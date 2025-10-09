Patru sportivi au reprezentat Clubul de Șah „Tinerii Lei” Baia Mare la Festivalul Pegas Autumn care a avut loc în Cluj-Napoca, în 4 și 5 octombrie. Doi au urcat pe prima treaptă a podiumului.
La turneul principal U1800 (Elo sub 1800) Carla Marchiș (9 ani) și-a încercat forțele cu jucătorii mari, reușind să ocupe locul 1 la feminin. Tot pe locul 1 s-a clasat și Vlad Petrușel, la categoria de vârstă sub 8 ani. Pentru Vlad, Festivalul Pegas Autumn a fost primul lui concurs la legitimați.
La categoria sub 10 ani, Cezar Marchiș și Luigi Fasolillo (care au doar 7 ani) au obținut diplome de participare și au acumulat multă experiență valoroasă pentru competițiile viitoare.
Sportivii sunt pregătiți de antrenorii Rudolf Dombi și Kiss Tamas.
Clubul de Șah „Tinerii Lei”, aur de două ori la Festivalul Pegas Autumn
