În perioada 8-11 octombrie, în Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului se desfășoară Campania „Ajută un bătrân să zâmbească”, componenta – „consultații oftalmologice și oferirea de ochelari gratuit”, pentru 200 de persoane vârstnice, campanie susținută de către Federația Filantropia.
Derularea acestei campanii implică patru zile de program în patru locații diferite: Protopopiatul Satu Mare; Centrul Rezidențial de îngrijire a persoanelor vârstnice „Bunul Samarinean” din localitatea Coroieni, Protopopiatul Lăpuș; Localitatea Șișești, Protopopiatul Baia Mare; Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, Protopopiatul Sighet. Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” a Federației Filantropia poate fi susținută prin SMS la numărul 8864 cu textul „Dăruiește” sau prin donații în contul bancar RO14 BTRL RONC RT00 M037 5508 al Federației.
Consultații oftalmologice gratuite pentru vârstnici
