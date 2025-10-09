Consultații oftalmologice gratuite pentru vârstnici

În perioada 8-11 octombrie, în Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului se desfășoară Campania „Ajută un bătrân să zâmbească”, componenta – „consultații oftalmologice și oferirea de ochelari gratuit”, pentru 200 de persoane vârstnice, campanie susținută de către Federația Filantropia.

Derularea acestei campanii implică patru zile de program în patru locații diferite: Protopopiatul Satu Mare; Centrul Rezidențial de îngrijire a persoanelor vârstnice „Bunul Samarinean” din localitatea Coroieni, Protopopiatul Lăpuș; Localitatea Șișești, Protopopiatul Baia Mare; Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, Protopopiatul Sighet. Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” a Federației Filantropia poate fi susținută prin SMS la numărul 8864 cu textul „Dăruiește” sau prin donații în contul bancar RO14 BTRL RONC RT00 M037 5508 al Federației.