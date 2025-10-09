Finisate primăria şi școlile la Ocna Șugatag, aproape terminate căminele!

Zilele acestea are loc recepția reabilitării sediului de primărie de la Ocna Șugatag, cu finanțare GAL, de asemenea a unui loc de joacă din aceeași finanțare.

Se adaugă recepția modernizărilor de școli cu bani PNRR de la Breb și Sat Șugatag, iar cu bani AFIR sunt modernizate și căminele culturale din satele aparținătoare, ne spune primarul Ioan Oanea.Urmează reabilitarea dispensarului uman, ne spune edilul, cu bani de la ministerul Dezvoltării, au primit sume doar Ocna Şugatag și Baia Mare.