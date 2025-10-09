Gala Bienalei de Arhitectură, în Sighetu Marmației

În organizarea Uniunii Arhitecților din România, sucursala Maramureș – Satu Mare, timp de două zile, Sighetu Marmației va găzdui Gala Bienalei Naționale de Arhitectură – BNA Secțiunea 12. Revitalizarea rurală și Secțiunea 13. Tabere de vară, școli de vară de meșteșuguri tradiționale.

Programul de vineri, 10 octombrie, la Centrul Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul:

10.00 – Vernisaj expoziție cu proiectele participante;

10.30 – Vernisaj expoziție cu lucrări realizate de arhitectul Dorel Cordoș;

11.00 – Vernisaj expoziție cu Școala de vară ALBA VERNACULARĂ. Traseul șurilor cu acoperiș de paie de pe Transăpușeana (Sala Martirilor Brâncoveni);

11.30 – Proiecție de filme:

• Ștefan Câlția. Glăjărie. Apropierea de un meșteșug, montaj Diana Iabrașu;

• Scrisori de la George (G.M. Cantacuzino), art direction Sofia K. Peters.

12.30 – Vernisaj expoziție de grafică „Clăi și biserici”, satul maramureșean văzut de dr. arhitect Peter Wagner (Muzeul etnografic al Maramureșului);

15.00 – Gala și decernarea premiilor.