Medici noi la Spitalul de Recuperare Borșa

Echipa medicală a Spitalului de Recuperare Borșa s-a mărit cu doi medici specialiști noi. Este vorba de dr. Ilie Daniel Mihali – medic specialist Medicină de Urgență și dr. Oxana Alb – medic specialist Anestezie și Terapie Intensivă.

„Compartimentul de Primiri Urgențe și Secție de Anestezie și Terapie Intensivă reprezintă două structuri de importanță strategică pentru Spitalul de Recuperare Borșa, esențiale pentru asigurarea unui act medical de calitate într-o stațiune turistică de interes național. Spitalul de la poalele Pietrosului a câștigat, la începutul acestei luni, doi profesioniști dedicați și devotați actului medical”, a declarat conducerea spitalului.