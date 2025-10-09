Semnal de alarmă tras de Aeroportul Maramureș!

Aeroportul Internațional Maramureș atrage atenția asupra unui fenomen extrem de periculos: îndreptarea fasciculelor luminoase (laser) către aeronave. Potrivit Codului Aerian, această faptă reprezintă contravenție și poate fi încadrată chiar ca infracțiune. Cei care recurg la astfel de acțiuni riscă amenzi de până la 16.000 lei sau chiar până la 3 ani de închisoare. Utilizarea unui laser îndreptat spre o aeronavă pune în pericol viața piloților, echipajului, pasagerilor și a persoanelor aflate la sol.

„Facem apel la spiritul civic al comunității: dacă observați pe cineva folosind un laser îndreptat către o aeronavă, sesizați de urgență autoritățile competente”, au semnalat cei de la Aeroportul Maramureș.

Adolescenți sancționați după ce au îndreptat un laser spre cabina unui avion

Doi adolescenți din Crucișor, județul Satu Mare, au fost sancționați de polițiști după ce s-a stabilit că au îndreptat un fascicul laser spre cabina unui avion care era în curs de aterizare pe Aeroportul Internațional Maramureș.

Cercetările polițiștilor au fost demarate după ce în cursul lunii septembrie au fost sesizați despre faptul că în timp ce o aeronavă se afla în procedura de aterizare pe o pistă a Aeroportului Internațional Maramureș, pilotul a observat un atac laser în cabină, sursa fasciculului luminos laser provenind de la sol.

Din primele informații obținute de polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș a reieșit că atacul laser ar fi putut proveni din județul Satu Mare. În urma colaborării cu polițiștii Biroului Siguranță Școlară – I.P.J. Satu Mare au fost identificați doi minori, ambii de 14 ani, din comuna Crucișor. Față de aceștia a fost luată măsura sancționării contravenționale conform prevederilor Legii nr. 21 din 2020 privind Codul Aerian.