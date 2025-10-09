Timpii de așteptare la Urgență, în topul nemulțumirilor pacienților

Pacienții sau aparținătorii au în continuare posibilitatea de a reclama anumite neconcordanțe sau probleme întâmpinate în momentul în care s-au prezentat la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, pentru diverse servicii medicale. Conducerea unității explică faptul că cele mai multe nemulțumiri sunt legate în continuare de Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), unde bolnavii ajung să aștepte și câteva ore pentru a fi văzuți.

„În UPU avem un registru de reclamații și sugestii în care aparținătorii și pacienții își pot spune părerea. Nu este singurul canal de comunicare pe care îl au la dispoziție. Au posibilitatea de a face acest lucru și pe mail sau direct, telefonic sau prin scrisori de intenție. Printre nemulțumiri cu siguranță sunt timpii de așteptare care la nivelul UPU încet, încet par să ajungă să scadă. Dar depinde de perioada în care se prezintă pacienții, de numărul de pacienți care ajung la urgență și de gravitatea cazurilor, precum și de numărul de locuri de la ATI pe care le avem. Mai depinde și de reașezarea pacienților la ATI. Spre exemplu, vineri am avut o problemă pentru că aveam 4 pacienți intubați, iar în secțiile de ATI de pe diferite specialități, toate paturile erau ocupate. Se încearcă de fiecare dată să reușim internarea pacienților și supravegherea lor în patologiile primare, pentru care sunt internați”, a declarat Rareș Pop, managerul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare.

Reclamațiile din partea pacienților sunt privite ca și puncte unde se pot face îmbună­tățiri. De asemenea, mai sunt și pacienți care nu critică, dar vin cu recomandări.

„Chiar și în cadrul reclamațiilor căutăm sugestiile care ni se oferă. O reclamație vine să ne spună că în acel loc sau în acel timp, acel angajat nu a avut o atitudine corespunzătoare sau nu s-au respectat anumite reguli și de acolo noi luăm multe și ca sugestii. Avem și multe sugestii obiective, țintite, pe care le luăm în considerare. Doar că în acest ansamblu medical atât de amplu și de complex, succesiunea evenimentelor și a întâmplărilor este atât de aleatorie, încât se poate ca din când în când să se omită sau să se întâmple anumite lucruri care nu ar trebui să fie”, a recunoscut managerul spitalului.