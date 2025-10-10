Doi miniștri, în vizită de lucru în Maramureș

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, și ministrul Economiei, Radu Miruţă, se află în Maramureş. Vizita de lucru a celor doi miniștri USR are loc în perioada 9-10 octombrie și cuprinde întâlniri cu reprezentanții autorităților locale, județene și ai mediului economic.

”Maramureșul nu (mai) este un colț uitat de Românie! Avem în funcție miniștri cărora chiar le pasă de problemele noastre istorice, care au județul nostru și oamenii săi pe lista de priorități! Pentru iazul de la Tăuții de Sus deja așteptăm Hotărârea de Guvern prin care se alocă banii necesari pentru finalizarea lucrărilor de ecologizare. Așteptăm să fie identificate soluțiile legale și în ceea ce privește iazul de la Bozânta, a cărei situație este la fel de complicată precum toxicitatea pe care o manifestă asupra locuitorilor de aici și din împrejurimi”, a spus Cristian Brian, deputat de Maramureș.