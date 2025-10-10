Eleve franceze, în schimb de experiență la Liceul Transilvania

În perioada 29 septembrie – 11 octombrie, Liceul Tehnologic „Transilvania” Baia Mare director prof. ing. Todoruț Victor, director adjunct prof. Țelman Andreea) a primit în vizită, în cadrul unui proiect Erasmus, pentru al treilea an consecutiv, un grup de cinci eleve de la Liceul Jules Le Cesne – Lycee des metiers din Le Havre, Franța. Elevele sunt însoțite de două profesoare de instruire practică (Danielle Placide și Tronguet Marty Lefrancois Sophie) și fac practică la 5 saloane de înfrumusețare din Baia Mare. Profesoara Danielle Placide a studiat metodele de predare și programele școlare folosite în România, la Liceul Tehnologic „Transilvania și în anul școlar 2022-2023, apoi a revenit în fiecare an cu eleve care fac practică în saloane de înfrumusețare din Baia Mare.

