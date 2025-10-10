Exproprieri pe Valea Izei, în proiectul Mara Nord

Consilierii Județeni au dat undă verde pentru a fi demarate procedurile necesare în vederea solicitării trecerii în domeniul public al Județului Maramureș a mai multor terenuri aflate în domeniul public al unor localități de pe Valea Izei.

Este vorba despre terenuri din Vadu Izei, Oncești și Bârsana, situate lângă tronsoanele de drum județean care urmează să fie reabilitate în cadrul proiectului Mara Nord. Mai exact este vorba despre Drumul Județean 185. „Aceste terenuri sunt parte a coridorului de expropriere pentru viitorul proiect care înseamnă reabilitarea drumului județean, finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Regional, proiectul Mara Nord. Sunt mai multe drumuri județene cuprinse. Suntem în procedura de a face exproprieri pe traseul fiecărui drum județean. Dacă terenul identificat de-a lungul drumului este în domeniul public, el nu se expropriază și se face procedură de trecere din domeniul public a comunei respective în domeniul beneficiarului, în speță a noastră, adică a Consiliului Județean. Dacă terenul identificat pe drum face parte din domeniul privat, atunci este evaluat și se face exproprierea cu sume de bani. Aceste 3 proiecte sunt pentru parcele de drum care fac parte din domeniul public al UAT-urilor, le preluăm doar în domeniul public fără a da bani”, a explicat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

În ce privește DJ 186, inclus și el în proiectul Mara Nord, procedura de achiziție a fost finalizată. Există și un câștigător: firma Diferit, cea care a lucrat pe reabilitarea drumului județean Baia Sprie – Bârsana. „Vom da ordinul de începere a lucrărilor pe proiectare. Undeva la începutul anului viitor vor începe efectiv lucrările de reabilitare, termenul de execuție va fi de 6 luni. E vorba de circa 13 km, urmând să fie finalizat spre finalul anului, astfel încât întreaga Vale a Izei să fie un drum județean cu care ne mândrim. E o promisiune a autorităților maramureșene că Valea Izei va fi reabilitată integral”, a adăugat Gabriel Zetea.