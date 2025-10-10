Încă un șantier finalizat în municipiu

O nouă investiție s-a încheiat în Baia Mare. Strada Brândușelor este una dintre străzile pe care s-au efectuat lucrări complexe în ultimele săptămâni. Este vorba despre reabilitarea și modernizarea rețelelor edilitare.

Lucrările respective au presupus, inevitabil, spargerea întregii străzi. Astfel, s-a decis refacerea integrală a drumului. Prin urmare, strada a fost complet reasfaltată. Apoi trotuarul existent a fost refăcut și prelungit înspre bulevardul Independenței, acolo unde nu exista. De asemenea, s-au efectuat lucrări de aducere a capacelor și gurilor de scurgere la nivelul asfaltului. Nu în ultimul rând, s-au efectuat marcaje rutiere pe întreaga lungime a străzii.