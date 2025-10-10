Maramureșul are nevoie de sprijin urgent din partea Guvernului României

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, trage un semnal de alarmă cu privire la situaţia financiară dificilă în care s-a ajuns la nivel de judeţ. În urma constrângerilor bugetare „am rămas extrem de descoperiți pe partea de funcționare, acolo unde trebuie să asigurăm cheltuielile curente: salarii, întreținerea spațiilor și derularea activităților administrative”, spune şeful administraţiei maramureşene. „Dacă nu vom primi sprijin financiar în cel mai scurt timp vom fi nevoiți să blocăm activitatea de funcționare a Consiliului Județean și a instituțiilor subordonate, ajungând în imposibilitatea de a plăti salariile angajaților. Am redus deja cheltuielile la minimum, însă fără o rectificare bugetară, nu vom putea continua să funcționăm. Faceți ce trebuie măcar în ceasul al 13-lea”, semnalează Gabriel Zetea.