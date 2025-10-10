Părinți supărați după ce învățătoarele s-au pensionat, iar copiii au rămas „pe mâna” unor dascăli fără experiență

Supărare în rândul părinților de la mai multe școli din Maramureș. Legea Bolojan și-a făcut efectul în unitățile de învățământ din județ, astfel încât unele cadre didactice care au îndeplinit condițiile de pensionare au plecat din sistem, lăsând în urma lor dascăli neexperimentați. Cu aceste situații s-au confruntat și părinții elevilor de la unele clase din școlile „Victor Babeș” și Avram Iancu”, acolo unde învățătoarele s-au pensionat, iar în locul lor au venit tinere fără experiență, ceea ce a stârnit nemulțumirea părinților care au amenințat cu transferul micuților în alte școli.

„Au fost legile Bolojan care ne-au obligat să luăm măsuri în situația celor care sunt pensionați. Am numit oameni prin concurs acolo. Din punctul nostru de vedere toate lucrurile sunt corect făcute. Totdeauna există supărare atunci când avem schimbare de doamnă învățătoare la clasă, dar din păcate trebuie să respectăm și legile. Știm că sunt lucruri care nu sunt corecte, vin oameni care au note bune, dar nu au experiență, dar trebuie să respectăm și drepturile acestor persoane. S-au ocupat posturile corect, în ședință publică, în baza notelor obținute la titularizare. Am respectat tot ce este de respectat”, a declarat inspectorul școlar general din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, prof. Mihai Pop.

Un caz mai aparte a fost la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Baia Mare, acolo unde postul de învățătoare rămas liber a fost anunțat mai târziu. „La Avram Iancu a fost o altă situație, a anunțat mai târziu postul, directorul. Ne-am autosesizat, am pus pe ordinea de zi a ședinței publice din 8 septembrie. Erau mulți oameni nerepartizați, nu ne-am permis să nu corectăm lucrurile pentru a funcționa normal. E adevărat că doamna care a luat orele la Avram Iancu e în primul an și e normal să nu fie un om cu experiență, dar are o notă peste 7 la concursul național, asta înseamnă că are cunoștințe care să-i permită să își desfășoare activitatea, să capete experiență și să facă treabă bună. Dar trebuie să-i dăm curaj și încredere”, a adăugat prof. Mihai Pop.

Părinții au fost revoltați, s-au adresat și Inspectoratului Școlar Județean, amenințând că își vor transfera elevii în alte clase unde sunt dascăli cu experiență. Oficialii Inspectoratului Școlar Județean Maramureș au făcut apel la înțelegerea părinților, arătând că „situațiile acestea sunt aproape în fiecare an, dar trebuie să respectăm regula”.