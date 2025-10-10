Școala Mamei se va face și la Borșa

Viitoarele mămici din zona Borșa vor avea ocazia de a afla mai multe informații despre îngrijirea bebelușului de la specialiștii din domeniu. După modelul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare, acum și Spitalul de Recuperare Borșa a demarat procedurile pentru organizarea programului Școala Mamei.

„Din dragoste pentru mame și copii, ne dorim să fim aproape de voi într-o perioadă plină de emoții și provocări. Sarcina, nașterea și perioada de lăuzie sunt stări fiziologice, dar vin cu multe întrebări și provocări pentru mame, indiferent de vârstă sau de condiția socială. De aceea, în cadrul Spitalului de Recuperare Borșa vom organiza, în lunile următoare, un program gratuit de educație medicală și sprijin pentru mame și viitoare mame: «Școala mamei de la Borșa». Este un program conceput la inițiativa dr. Alexandru Machedon, medic primar Obstetrică-Ginecologie, cu susținerea conducerii Spitalului de Recuperare Borșa și a colegilor medici din diverse specialități”, spun reprezentanții unității medicale. Temele abordate vor fi următoarele:

Dr. Alexandru Machedon – medic primar Obstetrică-Ginecologie: Perioada de preconcepție; Sarcina (primul, al doilea și al treilea trimestru); Nașterea naturală sau cezariană?; Alăptarea și beneficiile ei pentru mamă.

Dr. Carp Viorica – medic primar Pediatrie: Beneficiile alăptării naturale pentru copil; Diversificarea: când, cum și cu ce începem?

Dr. Sorina Dîngă – medic primar Recuperare Medicală: Durerile lombare în timpul sarcinii: soluții și recomandări; Pregătirea corpului mamei pentru naștere; Recuperarea medicală a gravidei și a lăuzei.

Vor participa la cursuri și Marcela Vid – asistent medical și moașă și Timiș Maria – fizioterapeut.