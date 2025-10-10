Start la reabilitarea cinematografului Dacia din Baia Mare

S-a dat startul lucrărilor de reabilitare, consolidare și modernizare a Cinematografului Dacia din Baia Mare.

Proiectul, în cuantum de aproape 40 de milioane de lei – valoarea de execuție – cu TVA inclus, va aduce modernizarea integrală a clădirii. Sursa de finanțare este asigurată prin Ministerul Dezvoltării – Programul de Consolidare și Reabilitare a Clădirilor cu Risc Seismic. Autoritățile au semnat ieri contractul de execuție. Termen de finalizare a investiției este peste 24 de luni de la această dată, adică de la darea ordinului de începere a lucrărilor.