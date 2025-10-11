Antreprenorii la început de drum au primit sfaturi pentru o afacere de succes

La Cluj-Napoca, a avut loc un eveniment organizat în cadrul proiectului „Progres Rural prin Incluziune Socială”, pe care echipa ASSOC îl derulează pentru încurajarea economiei sociale în satele din nord-vestul țării.

”Întâlnirea a reunit câștigătorii concursului de planuri de afaceri, experți din cadrul proiectului și invitați relevanți din domeniul dezvoltării rurale și al economiei sociale, printre care Sandu Hotima, administrator public al județului Maramureș, și Dan Sergiu, specialist în antreprenoriat social. Participanții au avut ocazia să afle exemple de bune practici în implementarea proiectelor de economie socială, dar și provocările reale cu care se confruntă structurile sprijinite. Au fost prezentate soluții concrete și modele de succes pentru depășirea dificultăților întâlnite în derularea activităților”, au precizat reprezentanții Asociației ASSOC. În cadrul întâlnirii a fost prezentat și Ghidul de bune practici în economia socială, document ce reunește experiențe din proiectele implementate, alături de soluțiile adoptate de întreprinderile sociale pentru a răspunde provocărilor din teren.