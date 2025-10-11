Au început plantările de arbori ornamentali în Sighetu Marmației

Muncitorii au început plantarea copacilor ornamentali în mai multe zone din Municipiul Sighetu Marmației, în cadrul unui proiect prin care se dorește înverzirea orașului în spațiile publice. Este vorba despre 120 de arbori ornamentali, care sunt plantați în aceste zile pe strada Eroilor, în cartierul Bogdan Vodă și în zona centrală a orașului. Această acțiune face parte din eforturile administrației de a transforma Sighetul într-un oraș mai curat, mai prietenos cu mediul și mai atractiv pentru cetățeni și vizitatori deopotrivă.