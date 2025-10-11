Baia Mare ar putea avea o hartă 3D a orașului, cu informaţii actualizate instant

Primăria Baia Mare caută permanent soluții de eficientizare a serviciilor publice pe care le oferă în municipiu, precum și noi facilități pe care să le pună la dispoziția băimărenilor și prin care să acopere anumite nevoi.

Acesta este și motivul pentru care autoritatea locală a avut, zilele trecute, o întâlnire cu compania care a oferit sprijin în tipărirea hărţii actualizate a municpiului Baia Mare. Acum autorităţile băimărene au în plan conceperea unei hărţi digitalizate. ” Un demers extrem de important, firesc pentru un municipiu precum Baia Mare și direcția în care ne dorim să ne îndreptăm. Printre propunerile pe care le-am primit se numără o versiune 3D a acestei hărți, interactivă, care ar putea fi actualizată constant cu informații de interes pentru băimăreni. Mă refer aici la rețeaua de transport în comun, la cea de piste pentru biciclete, inclusiv semnalizarea imediată a lucrărilor aflate în desfășurare pe străzile orașului. De asemenea, am putea să comunicăm direct și instant deciziile Comisiei de Sistematizare a Circulației și schimbările care pot interveni oriunde în oraș. Totodată, partenerii au propus dezvoltarea unui proiect 360 al municipiului, similar celor existente deja la Sighișoara sau Sibiu, prin care să integrăm principalele puncte turistice într-un tur virtual”, a explicat Doru Dăncuș, primarul din Baia Mare.

De asemenea, s-a discutat despre amplasarea a două panouri digitale în puncte cheie ale orașului, precum Centrul Vechi sau Piața Revoluției, care să ofere în timp real informații utile legate de: trasee de transport public, evenimente locale sau alte anunțuri de interes general. Sunt chestiuni aparent mărunte, comparativ cu multe dintre proiectele de amploare implementate la nivelul orașului, însă a căror impact este mare.