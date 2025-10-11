Bani pentru finalizarea lucrărilor de ecologizare la Tăuții de Sus

Ministrul Economiei, Radu Miruță, aflat într-o vizită în Maramureș, a declarat că iazul din Tăuții de Sus va fi ecologizat. Acolo lucrările au fost demarate de ani de zile, însă acum vor fi alocați banii necesari pentru a le finaliza. Iazul din județul nostru este printre puținele de la nivel național, care vor beneficia de aceste fonduri. Ministrul a vorbit și despre felul păgubos în care banii au fost alocați de-a lungul anilor.

„Cu privire la situația din Maramureș, aici există de foarte mult timp niște iazuri din fostele exploatații, care generează reale probleme oamenilor. La Ministerul Economiei există o societate are se numește Conversmin care consumă de foarte mulți ani foarte mulți bani și nu s-au reușit foarte multe lucruri. Abordarea a fost ca, din banii puțini pe care-i ai, să dai câte puțin la aceste iazuri care trebuie ecologizate. Ce am observat eu că s-a întâmplat a fost că banii se rostogoleau, fără să se avanseze. Se făcea câte puțin într-un an, se făcea pauză, după care peste doi ani trebuiau să fie reluate lucrările. Am avut o discuție cu Diana Buzoianu, care din perspectiva Ministerului Mediului a prioritizat cam care este ordinea în care aceste iazuri ar trebui ecologizate. Săptămâna aceasta am semnat un proiect de hotărâre de Guvern, care este în circuitul de avizare, după ce am identificat sumele de bani cu doamna ministru Buzoianu, în urma căruia, unul dintre iazurile care se află pe raza județului Maramureș, respectiv cel de la Tăuții de Sus, va primi sumă completă pentru ecologizare. Nu se mai face bucățică cu bucățică. Din banii pe care-i avem vom termina două-trei iazuri, câte putem, iar unul dintre ele este cel din Maramureș”, a declarat Radu Miruță, ministrul Economiei.

Termen asumat pentru finalizarea lucrărilor de la iazul din Tăuții de Sus

Prezentă în Maramureș, Diana Buzoianu, ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, a confirmat că s-au găsit resursele necesare pentru finanțarea ecologizării integrale a iazului de decantare de la Tăuții de Sus, iar Hotărârea de Guvern urmează să fie adoptată. În paralel, ea spune că se fac eforturi susținute pentru identificarea fondurilor destinate și ecologizării iazului de la Bozânta, una dintre cele mai presante probleme de mediu din județ. „Ajungând în Ministerul Mediului, printre primele lucruri la care m-am uitat a fost de ce nu au fost finalizate lucrările de ecologizare la Tăuții de Sus. Experții spun că este undeva între 60 – 70% finalizat. Pentru aceste lucrări de aici am reușit să identificăm actul normativ necesar, banii necesari, pentru a fi finalizată această lucrare. Ministerul Mediului va veni prin AFM să dea 23 de milioane de lei, iar restul de bani necesari pentru a finaliza aceste lucrări va fi acoperit de către Ministerul Economiei. Există o hotărâre de Guvern care deja a fost trimisă spre avizare către absolut toate instituțiile care trebuie să o avizeze, pentru ca noi să o adoptăm imediat în perioada următoare”, a declarat Diana Buzoianu. Hotărârea de Guvern vine și cu un calendar, practic o asumare că până la finalul anului 2028 aceste lucrări de la Tăuții de Sus vor fi finalizate.

În același timp, deputatul USR de Maramureș, Brian Cristian, a punctat și faptul că ecologizarea iazului din Tăuții de Sus nu înseamnă doar un aer mai curat în zonă, ci vine și în sprijinul unor proiecte de dezvoltare.

„În contextul în care Consiliul Județean Maramureș are de ceva vreme demarate două proiecte mari, respectiv un campus de învățământ dual și un parc industrial, iar cumva această hotărâre de Guvern care este în circuitul de avizare va salva cele două proiecte. Asta vine la pachet cu un aer mai curat pe care o să-l respire băimărenii, maramureșenii și oamenii din zonă”, a declarat Brian Cristian.

Ana Maria HOJDA și Ciprian VANCEA