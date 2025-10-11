Maramureșul, exemplu de bune practici pentru categoriile vulnerabile

Un atelier de lucru, la nivel național, a fost organizat de Asociația ASSOC cu scopul identificării și evaluării bunelor practici în domeniul incluziunii sociale și al ocupării forței de muncă. Atelierul a reunit reprezentanți ai asociațiilor sociale, instituțiilor publice și membri în Colegiul Național al Asistenților Sociali.

”S-au evidențiat 10 bune practici din Maramureș, Sălaj și București, care abordează soluții inovatoare de sprijin pentru grupurile vulnerabile. Evenimentul, găzduit de organizația noastră, s-a desfășurat în format hibrid, cu 17 participanți prezenți fizic și 31 conectați online, acesta fiind organizat în cadrul unui program Erasmus Plus. Proiectul NEF: Numérique et Empowerment en Formation de travail social – în care și ASSOC este parte – își propune să valorifice experiența în domeniul social pe care o au ONG-urile, autoritățile publice și organismele profesionale, cu scopul identificării unor soluții incluzive și sustenabile pentru ocuparea forței de muncă. De altfel, în timpul atelierului, practicile prezentate au fost evaluate de participanți pe baza mai multor criterii, aceștia votând cele mai de impact inițiative. Cele mai bune 5 vor fi selectate pentru o colecție europeană de exemple de succes”, au declarat reprezentanții ASSOC.