Patru ani de la împlinirea unui vis: prima urcare a gondolei spre vârful pârtiei olimpice din Borșa

Zilele trecute s-au împlinit patru ani de când prima gondolă a urcat, în tăcere și cu speranță, spre vârful pârtiei olimpice de la Borșa. A fost mai mult decât o călătorie – a fost împlinirea unui vis al celor de acolo, care a prins contur prin munca unei echipe de borșeni, dar și pasiune și dorință că se poate.

”Ce părea odinioară un ideal îndepărtat a devenit astăzi un simbol al renașterii, al curajului de a visa și al forței de a construi ceva durabil pentru generații. Fiecare cablu întins, fiecare stâlp montat, fiecare clipă de așteptare a fost, de fapt, o promisiune că Borșa va renaște – mai puternică, mai frumoasă, mai aproape de oameni. Pârtia olimpică nu este doar un loc pe hartă – este inima unui vis colectiv. Un loc unde muntele întâlnește cerul, iar efortul oamenilor întâlnește răsplata. Azi, la 4 ani distanță, ne amintim nu doar începutul, ci și drumul – unul plin de provocări, dar și de momente care ne-au făcut mândri că suntem parte din această poveste”, a spus Ion Sorin Timiș, edilul din Borșa. Investițiile nu se opresc însă aici. Extinderea domeniului schiabil și a întregii zone turistice continuă prin proiecte îndrăznețe ce tocmai au început, sau urmează să se materializeze.