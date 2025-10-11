Peste 100 de gospodării din Suciu de Sus beneficiază de instalare gratuită a panourilor voltaice

130 de familii din comuna Suciu de Sus au câștigat proiectul RePowerEU – Componenta I4, destinat instalării gratuite de panouri fotovoltaice și acumulatori de stocare. Astfel, în urma depunerii și verificării dosarelor, s-au validat persoanele eligibile.

Urmează verificările în teren, iar apoi va avea loc instalarea efectivă a sistemelor fotovoltaice. Primăria comunei a pus la dispoziția constructorului numerele de telefon pentru ca persoanele eligibile să poată fi contactate pentru efectuarea verificărilor. Centralizatorul cu beneficiarii finali poate fi consultat la avizierul primăriei Suciu de Sus. Administrația publică locală susține implementarea proiectului, asigurând asistență și informare pe tot parcursul procesului.

Pentru informații suplimentare, beneficiarii se pot adresa la Compartimentul contabilitate din cadrul instituției. Persoană de contact: Mărioara Burzo.