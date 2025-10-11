Portret gastronomic local a ajuns în Maramureş, la Vişeu de Sus

După Bucovina, Dobrogea, Țara Făgărașului și Mărginimea Sibiului, seria documentară „Portret gastronomic local”, difuzată pe canalul de YouTube Amintiri Gustoase a ajuns cu un nou episod, în Maramureș, acolo unde tradiția prinde gust la Punctul Gastronomic Local „Maria din Poiana Novăț”, „primul Custode de Tradiție Creativă din nordul României”.

În gospodăria lor din Vișeu de Sus, Maria și Mitică Vepreciuc au făcut din tradiție un mod de viață. „Fiecare colț al casei lor din lemn, meșterită de Sebastian Bogdaniuc și împodobită cu obiecte moștenite din lada de zestre, vorbește despre rădăcini și meșteșug. Ceramica de Săcel, țesăturile vechi și blidele de lut dau farmec unui loc unde gustul se naște firesc, din ingrediente crescute în curte: lapte proaspăt, brânzeturi făcute zilnic, legume, carne, hribi din pădure și dulcețuri de casă. Ceea ce fac Maria și Mitică Vepreciuc este patrimoniu viu, o legătură între trecut și viitor, între comunitate și cultură locală. În casa lor din lemn, cu miros de brânză proaspătă, gastronomia devine o formă de povestire, iar fiecare farfurie vorbește despre Maramureș și despre viața trăită în armonie cu natura”, aşa sună prezentarea celor la Portret Gastronomic Local.

În episodul filmat în Maramureş este prezentată reţeta pentru tochitura de porc. Filmarea este disponibilă pe canalul YouTube. Producția seriei documentare „Portret gastronomic local”, care va avea în total 10 episoade dedicate unor Puncte Gastronomice Locale și regiuni diferite, este realizată de Cronicari Digitali, pentru Amintiri Gustoase.