Acțiune de amploare la Sighetu Marmației

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au desfășurat sâmbătă seara o amplă acțiune pe raza municipiului, pentru prevenirea faptelor comise cu violență și menținerea ordinii publice.

Scopul polițiștilor a fost creșterea siguranței cetățenilor și descurajarea comportamentelor agresive. În acest context, o parte dintre activități s-au desfășurat pe strada Titu Maiorescu, în zona în care în urmă cu câteva zile s-a intervenit pentru aplanarea unei stări conflictuale.

În intervalul orar 20.00-22.00 au fost instituite filtre rutiere, fiind oprite pentru verificări peste 50 de autovehicule. O parte dintre conducătorii auto au fost testați cu aparatura din dotare.

Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 20 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 7.000 de lei.

Ca măsură complementară, s-a dispus reținerea a două permise de conducere, două certificate de înmatriculare și ridicarea unui set de plăcuțe cu număr de înmatriculare.