O şoferiţă s-a izbit de un podeț din Lăpușel și a decedat

Sâmbătă, 11 octombrie, în jurul orei 23.10, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit în localitatea Lăpușel, pentru soluționarea unui accident de circulație.

Din primele date a reieșit că o femeie de 40 de ani, care conducea un autoturism dinspre Șomcuta Mare înspre Baia Mare, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum în curbă, ar fi pierdut controlul autoturismului, ar fi părăsit partea carosabilă prin dreapta și s-ar fi izbit de un podeț.

Din nefericire, în urma accidentului rutier a rezultat decesul conducătoarei auto.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și sub coordonarea procurorului se continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului.