Pregătirea sportivă a jandarmilor, o preocupare constantă a Jandarmeriei Maramureș

Săptămâna trecută a avut loc o nouă sesiune de pregătire fizică specifică a jandarmilor din cadrul grupei operative a Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș, care a avut ca scop antrenarea deprinderilor fizice și tactice necesare în exercitarea misiunilor specifice de asigurare, menținere și restabilire a ordinii publice.

În cadrul sesiunii de pregătire, jandarmii au lucrat în perechi, parcurgând trasee care le-au testat rezistența la alergarea în teren variat, au desfășurat exerciții pentru antrenarea forței fizice, dar și o sesiune de tragere din diferite poziții cu armamentul din dotare. Exercițiile urmăresc dezvoltarea rezistenței, a forței, a coordonării și a reacțiilor rapide

Jandarmii se pregătesc și se antrenează zilnic, în cadrul unui program bine structurat, conform Planului Anual de Pregătire Fizică al Jandarmeriei Române ce include efectuarea unor antrenamente fizice, exerciții tactice și activități sportive adaptate cerințelor operative.

De asemenea, jandarmii sunt implicați constant în competiții sportive organizate la nivel intern și național, care promovează spiritul de echipă, disciplina și performanța fizică.